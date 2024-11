Mavie, filha de Neymar, ganha festa de aniversário de 1 ano; veja cantores que irão se apresentar

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, vai ganhar uma festa de aniversário no próximo sábado (9), na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ela completou o primeiro ano de vida no dia 6 de outubro e a família já havia celebrado o marco no The Red Sea Project, na Arábia Saudita.

O portal Leo Dias divulgou os nomes dos cantores que estão supostamente confirmados para se apresentar na festa que acontecerá no Brasil. São eles: Mari Fernandez, Mumuzinho e Rogerinho.

A festa está programada para começar de tarde e seguirá até a noite. Mari Fernandez deve subir ao palco às 15h, Mumuzinho às 19h30 e Rogerinho às 22h30.

Familiares e amigos próximos do casal que não participaram da festa na Arábia Saudita devem estar presentes no evento de sábado.