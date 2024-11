Jessica Alves foi hospitalizada com buraco no bumbum após picada de abelha

A influenciadora Jessica Alves, 41, necessitou ser hospitalizada após ser picada por uma abelha no bumbum. A brasileira, conhecida em redes de TVs no exterior, tem implantes nos glúteos e o machucado infeccionou — fazendo um buraco na pele.

Conhecida por fazer muitas cirurgias plásticas, a modelo teve que realizar outro procedimento estético para resolver o problema.

Veja também Zoeira Quem é João Villa, ator apontado como novo romance de Grazi Massafera Zoeira Fora do ar há dois anos, Marcello Novaes volta à Globo para a próxima novela das 19h, em 2025

"Foram muitas dores, fiquei duas semanas sem andar porque atingiu o nervo ciático. O médico tirou o implante, fiquei sem implante por um mês, coloquei de novo, mas fiquei cheia de defeitos e cicatrizes", explicou Jessica em rede social.

A modelo, que já foi chamada de Ken Humano e viralizou por fazer mais de 100 cirurgias plásticas, resolveu o problema com preenchimento de ácido hialurônico.

"Isso foi capaz de uniformizar as cicatrizes e imperfeições no meu bumbum depois da picada de abelha. No dia seguinte, fiquei 24 horas descansando de bruços, mas consegui fazer praticamente tudo normalmente", disse a modelo, que precisou esperar até o corpo voltar ao normal.

Aos seguidores, ela declarou ainda que virá passar o Natal no Brasil. "Estou me preparando para aproveitar meu Natal com minha família. Chego em São Paulo em duas semanas", contou ela, que tranquilizou os fãs. "Demorou para arrumar o bumbum, mas já está tudo certo", avisou.