Fora do ar há dois anos, Marcello Novaes volta à Globo para a próxima novela das 19h, em 2025

Marcello Novaes acertou o retorno à Globo para a próxima novela das 19h, "Dona de Mim". Com previsão de estreia para o primeiro semestre de 2025, a produção será dirigida por Allan Fitterman, o responsável por convidar Novaes à voltar a aparecer nos folhetins da emissora. A informação é da coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo.

O ator terá um papel no núcleo principal da trama e poderá ser um vilão. A última vez que Novaes estrelou uma novela da Globo foi em 2022 com "Além da Ilusão", também dirigida por Fitterman.

Junto de Marcello Novaes, o enredo também trará como protagonistas Clara Moneke e Felipe Simas. O resto do elenco será escolhido após as férias do diretor.

Escrita por Rosane Svartman, de "Vai na Fé" (2023), a novela trará a história de Léo (Moneke) uma jovem babá divertida, mas com traumas do passado, que precisará cuidar de Sofia, uma jovem rica. A menina é parte de uma decadente família da elite carioca, que luta para se manter com uma fábrica de lingeries em um bairro pobre do Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna da Folha, a sinopse da trama traz conflitos gerados por encontros e desencontros da vida, além de histórias de amores, traições, vitórias e desastres. Após "Dona de Mim", a emissora vai transmitir "Coração acelerado", de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.