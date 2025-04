Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão da líder Vitória

Vitória Stranda venceu a 12° Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, na noite desta quinta-feira (03). Com a vitória confirmada, a atriz escolheu os participantes para o VIP do reality show.

Dentre os critérios para formação do novo VIP, Vitória considerou que os irmãos Hypólito, Dani e Diego, por estarem com ela desde o começo do jogo, formariam seu VIP nessa liderança.

Veja também Zoeira Quem está na mira do líder do BBB 25? Veja quem Vitória Strada indicou Zoeira Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 12ª disputa do reality

Confira as escolhas do VIP e Xepa do BBB 25:

VIP

Vitória (líder)

Daniele Hypólito (escolhida pela líder)

Diego (escolhido pela líder)

XEPA

João Gabriel

João Pedro

Maike

Renata

Joselma

Guilherme

Vinícius



>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.