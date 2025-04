Previsão do signo de Escorpião para hoje, 16 de abril

Tudo o que você quer é paz. Tudo o que você deseja é harmonia.

A quarta-feira começa com a Lua em Sagitário e traz alívio para a alma. O céu favorece a leveza, a fé e a expansão do que realmente importa. A Lua faz um trígono com Netuno e isso pode despertar em você aquela sensação de que tudo vai dar certo. O dia convida a curar mal-entendidos, retomar diálogos e encontrar um ponto de equilíbrio com o outro.



Mercúrio retorna para Áries às 3h25 da madrugada, trazendo coragem para dizer o que estava preso na garganta. É um excelente momento para iniciar conversas, projetos, e até mesmo uma nova forma de se posicionar no mundo. Mas vá com calma: fale com sinceridade, mas sem ferir. Seja firme, sem ser duro.



Hoje é um bom dia para deixar os conflitos no passado e mirar no que você quer construir daqui pra frente.

Signo de Escorpião hoje

Você pode sentir a necessidade de se expressar com mais coragem, mas também de se preservar. O equilíbrio está em falar o que sente com sabedoria, sem se anular, mas também sem explodir. A paz mora nesse meio-termo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.