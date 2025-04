Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de abril

A Lua entra em Áries e se aproxima de Netuno, trazendo aquele convite silencioso para um mergulho espiritual. É dia de silenciar o barulho de fora e escutar o que está sussurrando aí dentro.

Pode ser o momento de refletir sobre tudo que não fluiu, o que precisa ser encerrado ou refeito com mais verdade.

A energia do dia ajuda a juntar as peças soltas — com a Lua em trígono com Marte em Leão e em conjunção com Mercúrio, ideias borbulham, memórias vêm à tona, e a intuição fala alto.

Tem uma voz tentando te guiar… você está ouvindo?

Signo de Áries hoje

A Lua no seu signo acende um fogo de dentro pra fora. Mas hoje, agir com pressa pode te afastar da direção certa. Respire fundo e ouça o que sua intuição vem tentando te dizer há dias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.