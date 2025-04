Bella Ramsey, atriz da série 'The Last of Us', explica decisão de desativar redes sociais

A atriz Bella Ramsey, que interpreta a personagem Ellie, na série “The Last of Us”, desativou as redes sociais há alguns meses. A artista recebe muitas críticas na internet, devido à sua aparência e por "não ser parecida" com a personagem do jogo de videogame que inspirou a produção.

“Não foi algo tão dramático, mas havia um elemento nisso que era pensar na segunda temporada da série. Se eu simplesmente evitar o Twitter e o Reddit, o que estou fazendo agora, então está tudo perfeito bem”, disse ela ao The Hollywood Reporter.

Bella também contou ter ficado obcecada com a aparência de Ellie, que passa por uma transformação física impactante, já que, na 2ª temporada da série, recém-lançada no serviço de streaming Max, passaram-se cinco anos depois da 1ª.

Ao tentar trazer isso para a realidade, Bella teve que praticar boxe, jiu-jitsu e musculação, além de fazer um trabalho de treinamento de dublês. Ainda assim, foi criticada.

Veja também É Hit Brunna Gonçalves não vai ao aniversário de Ludmilla no Rio de Janeiro Zoeira Repórter Raquel Honorato pede demissão da Globo após dez anos para morar fora, diz colunista

“Eu fiquei bastante obcecada com a aparência da Ellie no jogo, com sua estatura física e com a definição muscular dos seus braços. E eu não era assim. Meu tipo de corpo não é assim”.

A atriz, no entanto, ressaltou na entrevista que nunca houve uma imposição para que ela fosse parecida com Ellie. “Conversei muito sobre isso com o Craig [Mazin, criador da série] e ele nunca impôs essa expectativa a mim. Ele queria que eu parecesse forte e me sentisse forte, e isso estava na minha postura e na autoconfiança”.