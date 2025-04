Brunna Gonçalves não vai ao aniversário de Ludmilla no Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla comemorou seus 30 anos, nessa quinta-feira (24), com uma festa no Rio de Janeiro, mas a esposa, Brunna Gonçalves, que está grávida da primeira filha do casal, não esteve presente.

No Instagram, a dançarina compartilhou que conversou com a companheira por videochamada.

Mais cedo, Brunna já tinha contado aos seguidores que não estaria na festa: "Eu e Zuzu estamos prontas com nosso lookinho all white para curtir o aniversário da mamãe Lud online", disse ela, se referindo à filha, Zuri.

No Instagram, Brunna fez uma homenagem à companheira. "Hoje é o dia da mulher que eu escolhi viver o resto da minha vida, da mulher que eu escolhi construir uma família e viver meu maior sonho: ser mãe.. e eu não me arrependo nenhum dia dessas escolhas, porque cada dia que passa eu te amo mais e mais", escreveu. E disse que queria muito estar na festa, "mas já já estaremos juntinhas matando a saudade e fazendo a nossa comemoração".

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, também não foi à festa, mas homenageou a filha nas redes sociais com um texto emocionando.

"Eu estou morrendo de saudades, filha, você sabe o quanto eu queria estar com você na data de hoje e sabe também o quanto eu quero que você comemore esse dia com toda a alegria e todo o amor porque você merece todas as comemorações do mundo", escreveu.

