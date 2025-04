MC Guimê faz desabafo e fala sobre dependência química e relação com a fé

O cantor e ex-BBB MC Guimê publicou um longo texto nas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (25), falando sobre a dependência química e a relação com a fé.

"Já tive problemas com drogas (químicas), excesso de bebida alcoólica, vícios, crises, etc... De um tempo para cá venho me aproximando mais de Deus, percebi que sem a presença d'Ele em meu viver, eu não sou nada, não posso nada e não consigo nada", escreveu Guimê.

"Sim, eu canto funk (desde que a maioria de vocês me conhecem rs) e por enquanto continuarei, fumo (cigarros de maconha - uma erva que, inclusive foi reconhecida e legalizada como medicina em diversos países), tenho tatuagem (até no rosto), sou pecador e falho (assim como você deve ser também)", escreveu aos seguidores.

O cantor ainda reforçou que falará mais sobre Deus. "O ontem já passou, o amanhã nem sei como será e o dia que temos pra fazer algo é o hoje! Se eu fosse esperar ser 'perfeito' pra aceitar e exaltar o nome de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, acredito que nunca faria... Enfim, só um desabafo da noite, mesmo, amanhã é um novo dia e mesmo sendo imperfeito, glorifico e louvo a Deus, agradeço por tudo e sigo evoluindo nessa caminhada", disse.

MC Guimê foi expulso do BBB 23 após cometer ato libidinoso contra a mexicana Dania Mendez. Em setembro de 2024, a Justiça de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, rejeitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPRJ) contra Guimê e Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato.

O cantor e o lutador são acusados do crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante uma festa na casa do Big Brother Brasil 2023.