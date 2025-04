Parcial da Enquete BBB 25 mostra disputa acirrada entre Renata e Joselma; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 desta terça-feira (15) aponta que Joselma será a próxima eliminada do reality show, com 46,19% dos votos. Mais de 26,9 mil usuários opinaram na pesquisa até as 15h40.

Até o início desta tarde, a cearense Renata está em segundo lugar no levantamento, com 45,16% das intenções de voto para deixar a atração. O terceiro emparedado, Guilherme, aparece em último lugar, com 8,65% dos votos.

O eliminado deste paredão será anunciado durante o programa ao vivo, que deve iniciar logo após a novela "Vale Tudo", às 22h25.

Foto: reprodução

Vote na enquete:

inter@

João Pedro, mais uma vez, conseguiu conquistar o papel de líder do jogo, então indicou Guilherme para a berlinda. Já Joselma entrou na disputa por ser a segunda mais votada entre os brothers.

Veja também Zoeira Renata critica comentário de Guilherme sobre protagonismo no BBB 25: 'Desmereceu minha história' Zoeira Sem Sincerão, emparedados do BBB 25 apontam pontos fortes e fracos dos rivais; veja como foi a dinâmica

Como aconteceu a votação?

João Pedro, que é o líder, votou em Guilherme;

Guilherme votou em Renata;

Diego Hypolito votou em Renata;

Renata votou em Joselma;

Vitória Strada votou em Renata;

Joselma votou em Renata.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.