Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de abril

A Lua Crescente em Câncer está trazendo uma energia de rompimento e crescimento. É como uma semente que rompe o solo, se esforçando para alcançar a luz. Agora que a Lua está em seu domicílio e começa a crescer, chegou a hora de fazer seus sonhos crescerem também.



Hoje, Marte, Saturno e Urano estão em harmonia. Você está sentindo tudo de forma intensa, mas com um direcionamento claro. Marte te encoraja a agir com coragem, enquanto Saturno organiza as estruturas e coloca limites necessários. Essa combinação poderosa cria uma base sólida para as transformações que você deseja, e essa energia estará presente até o dia 12 de abril.



Hoje, lembre-se de que boas parcerias podem te fortalecer. Abra espaço para compartilhar, dividir e somar forças com quem está ao seu lado. A união tem o poder de abrir caminhos e transformar perspectivas.

Signo de Aquário hoje

O desejo de liberdade se mistura com a necessidade de manter conexões significativas. No amor, evite se distanciar emocionalmente quando os sentimentos parecerem intensos. Na carreira, aposte na inovação para resolver problemas antigos. Nos relacionamentos, seu olhar diferente sobre as situações pode ser inspirador.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.