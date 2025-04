Filme premiado sobre a vida de Mussum será exibido na Tela Quente nesta segunda (14); saiba horário

Nesta segunda-feira (14), a Tela Quente apresenta a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o inesquecível Mussum, em "Mussum, O Filmis". Lançado em 2023, o longa será exibido logo após o BBB 25, às 23h30, na TV Globo.

Premiado por onde passou, a produção, comandada por Silvio Guindane, conta com Aílton Graça no papel, que rendeu a ele prêmios de Melhor Ator no Festival de Cinema de Gramado - ao todo foram sete troféus - como também no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine), mais de 214 mil brasileiros assistiram ao longa, que conta desde a infância pobre de Mussum até sua entrada na carreira militar, a relação com a escola de samba Mangueira e o sucesso com o grupo Originais do Samba, além dos bastidores como integrante dos Trapalhões.

TRAILER DE MUSSUM, O FILMIS

FICHA TÉCNICA DE "MUSSUM, O FILMIS"

Título Original: Mussum, O Filmis

Elenco: Aílton Graça, Neusa Borges, Cacau Protásio, Yuri Marçal, Mussunzinho

Direção: Sílvio Guindane

Nacionalidade: Brasileira

