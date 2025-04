Fortal define local para edição 2025; vendas começam em abril

A edição 2025 do Fortal, um dos principais eventos de entretenimento do Brasil, será realizada na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco, local que abrigou a tradicional festa nos últimos anos. A informação foi obtida em primeira mão por esta Coluna.

O evento acontecerá de 24 a 27 de julho. Já as vendas terão início em 24 de abril.

O local da festa estava cercado de suspense por conta de um plano anunciado no ano passado para migrar o evento a uma área próxima do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Contudo, na própria edição de 2024, um acordo costurado por diversos agentes, incluindo o governador Elmano de Freitas e a família Dias Branco, detentora do terreno, acabou mantendo a micareta na Cidade Fortal, e o local continua sendo a casa do evento também em 2025.