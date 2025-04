Sem previsão de alta, Bolsonaro apresenta 'boa evolução clínica' e segue sem sangramentos na UTI

Após passar por uma cirurgia de mais de 12 horas, no último domingo (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou "boa evolução clínica", sem dor ou sangramentos. No entanto, ele segue sem previsão de alta. O quadro de saúde foi revelado em novo boletim médico, divulgado na tarde desta segunda-feira (14), segundo o jornal GLOBO.

O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital DF Star, em Brasília. A cirurgia foi realizada para desobstruir parte do intestino, sendo considerada uma intervenção de "grande porte". No procedimento, que durou certa de 12 horas, os médicos descolaram as "aderências" no órgão e reconstruíram a parede abdominal de Bolsonaro.

Em boletim, o DF Star disse que ele já se sentou e que iniciou a deambulação assistida, em que recebe auxílio para levantar e andar.

"O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado na unidade de terapia intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório de cirurgia de lise de extensas bridas e reconstrução de parede abdominal. Apresenta-se com boa evolução clinica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências". Nota oficial DF Star

Ainda segundo o GLOBO, os médicos acreditam que ele seguirá internado por pelo menos duas semanas. "A expectativa é que Bolsonaro tenha uma vida sem restrições, mas o pós-operatório deve durar de dois a três meses. Nossa expectativa é que ele fique pelo menos duas semanas internado. É uma previsão que será reavaliada com a evolução", afirmou o médico Cláudio Birolini, chefe da equipe, em entrevista coletiva.

Bolsonaro tem se alimentado por via intravenosa, mas já está acordado e "consciente".

Michelle agradeceu equipe médica

No fim da noite de domingo, a esposa do antigo presidente, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para detalhar que o companheiro já estava no leito de UTI. Na ocasião, ela ainda agradeceu a equipe médica responsável pela cirurgia.

"Minha eterna gratidão a essa equipe médica extraordinária que, com precisão, competência e humanidade, conduziu às 12 horas de cirurgia do nosso capitão", escreveu no Instagram.

