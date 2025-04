Katy Perry, noiva de Jeff Bezos e mais 4 mulheres; conheça tripulação feminina que visitou espaço

A cantora de pop Katy Perry e a apresentadora Lauren Sánchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, e outras quatro mulheres completaram, nesta segunda-feira (14), o primeiro voo suborbital com tripulação exclusivamente feminina. O grupo embarcou a bordo de uma cápsula da Blue Origin, empresa criada pelo fundador da Amazon.

Elas decolaram do oeste do Texas, nos Estados Unidos, às 08h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília), subiram mais de 100 quilômetros de altitude, cruzando a linha de Karman, que marca a fronteira com o espaço sideral, de acordo com uma convenção internacional.

As seis retornaram à Terra cerca de 10 minutos depois, no foguete New Shepard. Este é o décimo primeiro voo suborbital da Blue Origin, que oferece viagens de turismo espacial desde 2021.

"Ir ao espaço é incrível e eu queria ser um exemplo de coragem, mérito e bravura", disse a cantora americana ao sair da cápsula. Durante o voo ela chegou a cantar "What a wonderful world", de Louis Armstrong.

Além de Perry e Sánchez, embarcaram no voo a co-apresentadora do programa "CBS Mornings" Gayle King, a pesquisadora científica Amanda Nguyen, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe e a produtora cinematográfica Kerianne Flynn. Conheça melhor cada uma delas abaixo.

Conheça a tripulação

Katy Perry

Foto: Blue Origen

Em uma entrevista recente à revista Elle, Katy explicou que embarcou na aventura para inspirar sua filha Daisy a "nunca colocar limites nos seus sonhos".

"Não se trata de mim, não se trata de minhas músicas", disse Perry, para quem o objetivo do voo era "dar um lugar para as mulheres do futuro", declarou a cantora após o pouso.

Ela estreou na indústria em 2008, com o álbum "One of the Boys". Ao longo da carreira, se consolidou como uma das principais artistas da música pop norte-americana, acumulando mais 70 milhões de álbuns e 143 milhões de faixas vendidos, além de 115 bilhões de streams.

Entre os principais sucessos da carreira de Katy Perry estão as canções "California Gurls", "Teenage Dream" e "Firework".

Lauren Sánchez

Foto: Blue Origen

Noiva de Bezos, Lauren Sánchez é jornalista e piloto de helicóptero. Durante muitos anos ela apresentou o telejornal "Fox's Good Day LA", conforme a revista People.

O relacionamento entre ela e o bilionário se tornou público em 2019, após ele anunciar o fim do casamento de 25 anos com MacKenzie. Na época, ela também estava se divorciado de Patrick Whitesell, com quem viveu por 13 anos.

Sánchez e Bezos dividem diversas paixões juntos, entre elas a luta pela mudança climática. Os dois anunciaram o noivado em 2023.

Gayle King

Foto: Blue Origen

A jornalista Gayle King é apresentadora do telejornal matinal "CBS Mornings". Ela ainda é editora-geral do portal Oprah Daily e apresenta o "Gayle King in the House", programa de rádio semanal ao vivo na SiriusXM.

Ao longo da carreira como comunicadora, recebeu diversos prêmios, incluindo três Emmys. Mais recentemente, a profissional foi homenageada com o Prêmio Gracie de Talento em Notícias ao Vivo e recebeu o 39º Prêmio Walter Cronkite de Excelência em Jornalismo, concedido pela Escola Walter Cronkite de Jornalismo e Comunicação de Massa da Universidade Estadual do Arizona.

Amanda Nguyen

Foto: Blue Origen

Amanda Nguyen é uma ativista dos direitos civis e astronauta. Com o voo espacial desta segunda-feira, se tornou a primeira mulher vietnamita a ir ao espaço.

Autora, a profissional escreveu o livro "Saving Five: A Memoir of Hope", no qual conta a jornada de recuperação e de ação dela após ser vítima de um estupro em uma festa da fraternidade de Harvard, em 2013.

Por seu trabalho, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz de 2019 e é uma das Mulheres do Ano de 2022 da TIME.

Amanda Nguyen ainda iniciou o movimento Stop Asian Hate e aprovou os direitos de sobreviventes de agressão sexual nos Estados Unidos e nas Nações Unidas por meio de seu trabalho na ONG que fundou, a Rise.

Aisha Bowe

Foto: Blue Origen

Ex-cientista de foguetes da NASA, Aisha Bowe é engenheira aeroespacial. Atualmente é fundadora e CEO das empresas STEAMLingo e STEAMBoard.

Ela ainda atua como apresentadora do programa "Your Next Move" da Inc Magazine, onde conversa com empreendedores e líderes empresariais mais inovadores e empolgantes da atualidade.

Kerianne Flynn

Foto: Blue Origen

Produtora cinematográfica, Kerianne Flynn já atuou em documentário e filmes, como "Lilly" (2024) e "This Changes Everythin" (2018), conforme o Imdb.

