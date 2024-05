Blue Origin lança 1º voo espacial tripulado em nova missão neste domingo (19)

A empresa de foguetes Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, lançará novo voo espacial tripulado com seis pessoas às 10h30 de domingo (19). A missão ocorre após quase dois desde a falha no lançamento de foguete em setembro de 2022. Conforme a empresa, o acidente não deixou mortos nem feridos, pois não havia tripulantes.

A nova missão, chamada NS-25, ocorrerá com a nave New Shepard e deve durar aproximadamente dez minutos. As informações são do g1.

O último voo tripulado da empresa ocorreu em agosto de 2022, porém, em setembro, houve o acidente com o foguete vazio. Em dezembro 2023, a Blue Origin realizou o lançamento de nova aeronave, sem passageiros, para realizar um teste.

Detalhes sobre voo

A missão NS-25 ocorre com seis tripulantes, a quantidade máxima, sendo os empresários Mason Angel, Sylvain Chiron, e Kenneth L. Hess; o piloto de aviões Gopi Thotakura, e a contadora Carol Schaller. Além disso, também levará o primeiro negro que se candidatou para o turismo espacial nos Estados Unidos: Ed Dwight.

Durante o trajeto de dez minutos, o grupo irá experimentar a sensação de gravidade zero. Eles ficarão a 100 quilômetros de altitude, sendo considerado um voo suborbital.

Este será o 7º voo realizado pela empresa com passageiros.