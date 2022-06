Brasileiro viaja ao espaço em nave de Jeff Bezos e se torna primeiro turista espacial do país

O mineiro Victor Correa Hespanha, de 28 anos, se tornou o primeiro turista espacial brasileiro e segundo homem do País a ir ao espaço, logo após decolar em voo da Blue Origin neste sábado (4), por volta das 10h25, no horário de Brasília.

O voo, que saiu do Texas, nos Estados Unidos, é da empresa do bilionário Jeff Bezos. Nele, com duração de 10 minutos, Hespanha levou uma bandeira do Brasil e ocupou o assento número 2 da missão.

A rapidez do voo se deu porque ele é do tipo suborbital, considerado uma espécie de bate-volta. Dessa forma, o foguete alcança altitude máxima estimada em 100 km e depois retorna em queda livre à Terra.

Além disso, a jornada foi semelhante a que o próprio Bezos se submeteu em julho do ano passado. A diferença, desta vez, é que os seis tripulantes da aeronave eram turistas espaciais e não havia nenhum astronauta profissional a bordo.

Legenda: O voo aconteceu neste sábado (4), nos EUA Foto: reprodução

Compra de NFT

Hespanha é engenheiro de produção e comprou um token não fungível (NFT) pela Crypto Space Agency (CSA) por R$ 4 mil, o que garantiu o acesso à aeronave. No entanto, ele só conseguiu o feito ao ganhar o sorteio da viagem feito pela CSA.

Anteriormente, o único brasileiro a ter ido ao espaço era o astronauta e ex-ministro Marcos Pontes. Na época, em 2006, ele passou oito dias na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O voo, no entanto, era orbital, e Pontes decolou da base de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da nave russa Soyuz-TMA.