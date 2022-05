Astronauta italiana faz o 1º TikTok gravado no espaço

A astronauta italiana Samantha Cristoforetti tem feito sucesso nas redes ao compartilhar o seu dia a dia a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Na última quarta-feira (4), a astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) e outros três astronautas da NASA decolaram a bordo do foguete Falcon 9, da Space X, rumo a uma missão de seis meses na ISS.

No vídeo publicado em sua conta no TikTok, a astronauta europeia diz que levará seus espectadores à “fronteira final”, acrescentando a emoção que é decolar da Terra em direção ao espaço.

MISSÃO CREW-4

A missão atual, chamada de Crew-4, deve realizar pesquisas em andamento sobre o cultivo de plantas sem solo no espaço. Outro experimento será desenvolver uma retina humana artificial, aproveitando o ambiente de microgravidade da ISS para ajudar a formar filmes finos de proteína, camada após camada.

Esta não é a primeira vez que a italiana vai ao espaço. Em 23 de novembro de 2014, Samantha foi lançada do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e retornou à Terra em 11 de junho de 2015 depois de 200 dias. Na ocasião, ela se tornou a mulher que mais passou tempo no espaço.