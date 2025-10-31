Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem com os cinco planetas anões.

Ciência

Quais são os planetas anões oficiais do Sistema Solar?

Os cinco planetas anões tiveram suas classificações alteradas ao longo dos séculos

Bergson Araujo Costa 21 de Outubro de 2025
Estrela anã branca brilhante à esquerda, cercada por um cinturão de asteroides e cometas em desintegração. Os fragmentos rochosos e gelados se estendem pelo espaço, deixando rastros azulados enquanto se movem em direção à estrela.

Mundo

Telescópio Hubble detecta anã branca que pode ter 'engolido' corpo gelado semelhante a Plutão

O objeto celeste observado está localizado na Via Láctea, a aproximadamente 255 anos-luz da Terra

Redação 27 de Setembro de 2025
Imagem de Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, que morreu aos 97 anos

Mundo

Morre Jim Lovell, astronauta e comandante da Apollo 13, aos 97 anos

Astronauta ajudou tripulação a retornar em segurança para a Terra

Redação e AFP 08 de Agosto de 2025
Imagem de Marte

Tecnologia

Nasa divulga novas imagens de Marte capturadas pelo rover Perseverance

As capturas mostram detalhes do planeta em grande definição

Redação 08 de Agosto de 2025
Sistema de posicionamento Global - GPS, da sigla em inglês, Global Positioning System

Opinião

Como a Crise do GPS pode nos afetar

A possibilidade de os Estados Unidos bloquearem o sinal GPS no Brasil ganhou força após rumores políticos envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mencionaram essa possibilidade como retaliação geopolítica

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 23 de Julho de 2025
foto da Nasa mostra descoberta do telescópio espacial James Webb sobre primeiro planeta fora do Sistema Solar

Ciência

James Webb detecta planeta fora do Sistema Solar a 32 anos-luz de distância da Terra

A descoberta foi publicada em artigo na revista Nature nesta quarta-feira (25)

Diário do Nordeste/AFP 25 de Junho de 2025
Jovem mineira Laysa Peixoto se pronuncia após alegações sobre suposta ida ao espaço

Ciência

Laysa Peixoto, brasileira que alega ser astronauta, se pronuncia sobre suposta ida ao espaço

Jovem mineira anunciou que seria a 1ª mulher astronauta do Brasil nas redes sociais, mas teve vínculos de formação desmentidos por instituições

Redação 14 de Junho de 2025
Foto de Laysa Peixoto, mulher que se diz astronauta, mas teve vínculo negado pela Nasa

Ciência

Nasa nega que Laysa Peixoto, brasileira que se apresentou como astronauta, seja da agência espacial

A jovem também mentiu ao dizer que faz mestrado na Universidade Columbia, em Nova York

Redação 11 de Junho de 2025
Laysa é uma mulher branca, tem cabelos lisos e negros. Ela veste um macacão azul da Nasa

Ciência

Laysa Peixoto diz que será 1ª primeira astronauta brasileira a ir para o espaço; conheça a cientista

A jovem disse que representará o Brasil em uma nova era da exploração espacial

Redação 08 de Junho de 2025
Astronauta de 70 anos da Nasa voltando à Terra

Mundo

Astronauta mais velho em atividade na Nasa volta à Terra no seu aniversário de 70 anos

A agência espacial americana celebrou o fato de Pettit retornar à Terra no dia de "seu 70º aniversário"

Redação e AFP 02 de Junho de 2025
1 2 3