Nasa divulga novas imagens de Marte capturadas pelo rover Perseverance

As capturas mostram detalhes do planeta em grande definição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Legenda: O robô foi lançado em 30 de julho de 2020 e chegou a Marte no dia 18 de fevereiro de 2021
Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

O rover Perseverance, veículo de exploração espacial da Nasa projetado para mover-se na superfície de um planeta, captou imagens em 360 graus de Marte. As capturas mostram detalhes do planeta em grande definição.

“A equipe de imagens do Rover Perseverance Mars da NASA aproveitou o céu limpo do Planeta Vermelho para capturar um dos panoramas mais nítidos de sua missão até o momento”, anunciou a Nasa, na quarta-feira (6).

O robô foi lançado em 30 de julho de 2020 e chegou a Marte no dia 18 de fevereiro de 2021. O objetivo da missão era comprovar se Marte realmente abrigou alguma forma de vida.

MAIS DETALHES

Imagens de Marte
Legenda: As imagens foram costuradas a partir de 96 capturas retiradas em um local que a equipe científica chama de "Falbreen"
Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Nas imagens, costuradas a partir de 96 capturas retiradas em um local que a equipe científica chama de "Falbreen", é possível observar uma rocha que parece estar sobre uma ondulação de areia, uma linha divisória entre duas unidades geológicas, e colinas a até 65 quilômetros de distância. 

A versão em cores aprimoradas mostra o céu marciano notavelmente claro e enganosamente azul, enquanto na versão em cores naturais, ele é avermelhado.

CÉU AZULADO

Em outubro, o Rover Perseverance registrou Marte com céu azulado durante pôr do Sol. Embora este seja conhecido como Planeta Vermelho, a foto divulgada mostra o céu do planeta em tons azulados no entardecer. A informação foi divulgada pelo The Independent.

Os tons azulados ocorreram porque, como Marte está mais longe do Sol do que a Terra, a luz solar que incide lá é mais fraca em comparação com a que o nosso planeta recebe. Além disso, a atmosfera marciana é bem mais fina que a terrestre, composta principalmente por dióxido de carbono.

Por lá, existem também partículas bem finas de poeira suspensas na atmosfera, que contribuem para a cor azulada no céu. “As cores vêm do fato de que a poeira fina tem o tamanho certo para que a luz azul penetre na atmosfera com um pouco mais de eficiência”, explicou Mark Lemmon, da Universidade do Texas.

