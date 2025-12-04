Diário do Nordeste
Nasa desenvolve software para prevenir formação de gelo em aeronaves

Chamado "GlennICE", o sistema simula gotículas de água congelada e exatamente onde elas vão parar, seja dentro ou fora do avião.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ciência

A Nasa está desenvolvendo uma pesquisa para entender a formação de gotículas de água congelada em aeronaves. O acúmulo de gelo nas asas do avião foi um dos fatores que contribuiu, por exemplo, para o acidente da Voepass em Vinhedo, São Paulo, em agosto do ano passado. Chamado "Glenn Icing Computational Environment", ou "GlennICE", o sistema da agência espacial norte-americana já tem sido utilizado pela indústria para projetar novas aeronaves de maneira que o acúmulo de gelo ocorra raramente ou represente um risco muito pequeno. De maneira prática, o GlennICE simula as gotículas de água congelada e exatamente onde elas vão parar, tanto na aeronave quanto fora dela.

