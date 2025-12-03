Diário do Nordeste
Spotify libera Wrapped 2025: saiba como acessar retrospectiva

Veja como descobrir o seu artista mais ouvido e a sua idade musical.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Tecnologia
Mão segurando um iPhone com capa amarela exibindo a tela Retrospectiva 2025 do Spotify.
Legenda: Usuários podem compartilhar resumo da retrospectiva, além de ouvir playlist com as músicas mais curtidas neste ano.
Foto: Raísa Azevedo.

O Spotify liberou o aguardado Wrapped 2025 nesta quarta-feira (3), retrospectiva que reúne os conteúdos mais ouvidos por cada usuário no streaming musical. 

Com os tradicionais rankings pessoais de música, de artista, de gênero e de podcast mais ouvidos, a ferramenta também trouxe o balanço de minutagem consumida e mais algumas novidades (detalhadas abaixo).

Como fazer a retrospectiva Spotify

Para descobrir como foi seu ano musical é simples:

  1. Abra o aplicativo do Spotify no seu celular e clique na aba "Retrospectiva", localizada no topo da tela;
  2. Em seguida, selecione o banner "Sua Retrospectiva 2025";
  3. Depois é só arrastar para cima e conferir a série de stories com tudo que marcou o seu ano no app. 

Também é possível acessar a ferramenta ao scanear o QR Code presente neste link

O que mudou no Spotify Wrapped 2025?

Neste ano, houve algumas novidades na retrospectiva do streaming, entre elas a estimativa de uma idade musical, definida pelo gosto pessoal.

Outra inovação foram os clubes, nos quais os usuários foram classificados em seis tipos diferentes: 

  • Os Cronicamente Suaves;
  • Turma Cósmica; 
  • Tropa dos Inimigos do Fim;
  • Os Visionários de Desordem;
  • Clube dos Emocionados;
  • Clube da Serotonina.

Além disso, os usuários conferem os clássicos da jornada musical da plataforma, como:

  • Minutagem ouvida;
  • Gêneros preferidos;
  • Músicas mais ouvidas;
  • Álbuns favoritos;
  • Podcasts mais ouvidos;
  • Artistas preferidos. 

Como nos anos anteriores, os usuários também recebem um recadinho especial, em vídeo, do artista mais ouvido, assim como do(s) apresentador(es) do podcast favorito.

No fim da série de stories, ainda é possível compartilhar o resumo da retrospectiva, além de ouvir a playlist com as músicas mais curtidas em 2025, criada automaticamente pelo Spotify. 

