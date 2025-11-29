Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

WhatsApp vai parar de funcionar em celulares antigos; veja se o seu está entre eles

A medida é periódica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
pessoa segurando celular na mao mostrando aplicativo whatsapp e tambem vendo o aplicativo whatsapp web na tela do computador.
Legenda: O Whatsapp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo.
Foto: Foto: Shutterstock.

O aplicativo WhatsApp vai parar de funcionar em determinados modelos de celulares a partir do próximo mês de dezembro. Proprietários de modelos antigos devem ser afetados.

A justificativa é que os modelos já não são mais compatíveis com a funcionalidade. A medida adotada pela Meta é periódica.

Segundo a Meta, o ajuste é para que os sistemas operacionais possam suportar as atualizações e receber as correções de segurança.

VEJA QUAIS SÃO OS MODELOS:

Apple

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Samsung

  • Galaxy J2

LG

  • LG V10
  • LG G3

Motorola

  • Moto G

HTC

  • One M8

Sony

  • Xperia Z3
  • Xperia Z2

O WhatsApp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo e que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Meta anuncia bloqueio de 7 milhões de contas do WhatsApp usadas para aplicar golpes

teaser image
Ceará

Cartão de transporte já pode ser recarregado pelo WhatsApp na Grande Fortaleza; veja como funciona

A Meta explica que o aparelho passa a ficar mais lento, com queda no desempenho, apresentando falhas, como desligamentos inesperados.

O risco maior estaria atrelado a uma questão de segurança, deixando o dispositivo mais exposto a vírus, malwares e outros tipos de ataques que comprometem a privacidade dos dados armazenados.

Caso o seu aparelho esteja na lista citada acima, a sugestão é, se possível, usar a versão desktop ou navegador.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
pessoa segurando celular na mao mostrando aplicativo whatsapp e tambem vendo o aplicativo whatsapp web na tela do computador.

Tecnologia

WhatsApp vai parar de funcionar em celulares antigos; veja se o seu está entre eles

A medida é periódica.

Redação Há 48 minutos
Mulher sendo levada por PM ao 34º Distrito Policial no Centro de Fortaleza.

Segurança

Irmã do Cearense do Grau é detida por desacato no IJF

Mulher foi levada ao 34° Distrito Policial.

Redação 28 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.

Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação 27 de Novembro de 2025
Imagem mostra personagens principais da série Stranger Things em cartaz da quinta e última temporada.

Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

Quinta e última temporada da série estreou nesta quarta-feira (26).

Redação 27 de Novembro de 2025
Imagem do alto do Monte Olimpo em Marte.

Ciência

Monte Olimpo em Marte: Conheça o maior vulcão do Sistema Solar

Apesar do nome, a formação é, na verdade, um vulcão.

Bergson Araujo Costa 26 de Novembro de 2025
Assista

Segurança

Velório de Cearense do Grau é marcado por motociata e fogos

Amigos pagaram despesas funerárias do jovem, morto em intervenção policial em Maracanaú.

Redação 26 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea da Igreja Matriz de Quixeramobim.

Negócios

Por que Quixeramobim é a 2ª pior cidade em inovação e dinamismo econômico do Brasil?

Município foi escolhido para receber o primeiro porto seco da Transnordestina no Ceará.

Luciano Rodrigues 26 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cearnse falando ao microfone. É um homem branco, grisalho e usa terno

Negócios

Quem é o cearense por trás da criação do Pix?

Sistema brasileiro completou cinco anos.

Paloma Vargas 24 de Novembro de 2025
Uma mão segura um smartphone com capa azul, exibindo na tela o logotipo do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. O telefone está posicionado sobre um teclado de notebook prateado, parcialmente visível. O fundo é marrom, e a imagem sugere um contexto de uso de tecnologia para transações financeiras.

Negócios

Novo mecanismo de devolução de Pix contra golpes é lançado neste domingo

Opções para devolução após fraudes ficam mais amplas.

Redação 23 de Novembro de 2025
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.

Ceará

Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Milenna Murta* 22 de Novembro de 2025
1 2 3