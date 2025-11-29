WhatsApp vai parar de funcionar em celulares antigos; veja se o seu está entre eles
A medida é periódica.
O aplicativo WhatsApp vai parar de funcionar em determinados modelos de celulares a partir do próximo mês de dezembro. Proprietários de modelos antigos devem ser afetados.
A justificativa é que os modelos já não são mais compatíveis com a funcionalidade. A medida adotada pela Meta é periódica.
Segundo a Meta, o ajuste é para que os sistemas operacionais possam suportar as atualizações e receber as correções de segurança.
VEJA QUAIS SÃO OS MODELOS:
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Samsung
- Galaxy J2
LG
- LG V10
- LG G3
Motorola
- Moto G
HTC
- One M8
Sony
- Xperia Z3
- Xperia Z2
O WhatsApp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo e que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante.
Veja também
A Meta explica que o aparelho passa a ficar mais lento, com queda no desempenho, apresentando falhas, como desligamentos inesperados.
O risco maior estaria atrelado a uma questão de segurança, deixando o dispositivo mais exposto a vírus, malwares e outros tipos de ataques que comprometem a privacidade dos dados armazenados.
Caso o seu aparelho esteja na lista citada acima, a sugestão é, se possível, usar a versão desktop ou navegador.