WhatsApp vai parar de funcionar em celulares antigos; veja se o seu está entre eles

O aplicativo WhatsApp vai parar de funcionar em determinados modelos de celulares a partir do próximo mês de dezembro. Proprietários de modelos antigos devem ser afetados.

A justificativa é que os modelos já não são mais compatíveis com a funcionalidade. A medida adotada pela Meta é periódica.

Segundo a Meta, o ajuste é para que os sistemas operacionais possam suportar as atualizações e receber as correções de segurança.

VEJA QUAIS SÃO OS MODELOS:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

O WhatsApp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo e que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante.

A Meta explica que o aparelho passa a ficar mais lento, com queda no desempenho, apresentando falhas, como desligamentos inesperados.

O risco maior estaria atrelado a uma questão de segurança, deixando o dispositivo mais exposto a vírus, malwares e outros tipos de ataques que comprometem a privacidade dos dados armazenados.

Caso o seu aparelho esteja na lista citada acima, a sugestão é, se possível, usar a versão desktop ou navegador.