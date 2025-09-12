Cartão de transporte já pode ser recarregado pelo WhatsApp na Grande Fortaleza; veja como funciona
A funcionalidade está disponível para vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único
Desde o último mês de agosto, usuários do transporte coletivo na Grande Fortaleza já podem fazer a recarga de cartões por meio do WhatsApp. Segundo o Sindiônibus, o objetivo é tornar mais simples e prática a rotina dos passageiros.
A funcionalidade está disponível para cartões urbanos e metropolitanos, incluindo vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único, e o usuário pode recarregar a partir de R$ 4,50 (passagem inteira).
O canal funciona pelo número (85) 98894-1032, identificado como Libercard Vale-transporte. Ao iniciar o atendimento, o usuário recebe automaticamente as informações sobre as políticas de uso e privacidade. Conforme o Sindiônibus, nenhum outro WhatsApp é autorizado para este serviço.
Veja passo a passo para recarregar o cartão pelo WhatsApp:
- Envie mensagem para o WhatsApp (85) 9 8894-1032;
- Confira no chat as políticas de uso, privacidade e informações relacionadas à LGPD;
- Informe o CPF e o número do cartão que deseja recarregar. O sistema valida os dados e solicita que o usuário escolha o valor da recarga, entre R$ 4,50 (mínimo) e R$ 640 (máximo);
- Confira as informações e confirme a operação;
- É gerado um código Pix com validade de 15 minutos. Caso expire, é possível solicitar um novo código;
- Após o pagamento, você receberá a confirmação imediata pelo WhatsApp e um comprovante de pagamento em PDF;
- Em até 30 minutos, os créditos já estarão disponíveis.