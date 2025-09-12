Cartão de transporte já pode ser recarregado pelo WhatsApp na Grande Fortaleza; veja como funciona

Desde o último mês de agosto, usuários do transporte coletivo na Grande Fortaleza já podem fazer a recarga de cartões por meio do WhatsApp. Segundo o Sindiônibus, o objetivo é tornar mais simples e prática a rotina dos passageiros.

A funcionalidade está disponível para cartões urbanos e metropolitanos, incluindo vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único, e o usuário pode recarregar a partir de R$ 4,50 (passagem inteira).

O canal funciona pelo número (85) 98894-1032, identificado como Libercard Vale-transporte. Ao iniciar o atendimento, o usuário recebe automaticamente as informações sobre as políticas de uso e privacidade. Conforme o Sindiônibus, nenhum outro WhatsApp é autorizado para este serviço.

Veja passo a passo para recarregar o cartão pelo WhatsApp: