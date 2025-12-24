Steam caiu? Usuários relatam instabilidade do site nesta quarta (24)

Diversos usuários do Steam relataram instabilidade na plataforma, na tarde desta quarta-feira (24). Os internautas apontaram principalmente problemas de conexão com servidor, compras e login.

Conforme o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram a ser registradas por volta das 15h20, com pico às 15h34, quando o sistema contabilizou mais de 1,6 mil reclamações.

Após mais de uma hora, às 16h49, havia ainda 1,3 mil reclamações.

"A Steam se retirou para a ceia de natal", compartilhou um internauta, enquanto outro afirmou: "fui pegar dave the driver por quase metade do preço e nada de entrar, até teve um momento que entrou mas parou".

Até a publicação desta matéria, o serviço ainda não havia normalizado.