YouTube caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta sexta (19)

Diversos usuários do YouTube relataram instabilidade na plataforma, na manhã desta sexta-feira (19).

De acordo com o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram a ser registradas por volta das 9h, com pico às 10h14, quando o sistema contabilizou mais de 2 mil reclamações.

A maior parte dos problemas diz respeito à impossibilidade de acesso ao site, que apresenta uma mensagem de Erro 502.

.