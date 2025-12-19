Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

YouTube caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta sexta (19)

Nas redes sociais, usuários reclamam de problemas no acesso ao site.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
Tecnologia
Site do youtube apresentando erro
Legenda: A maior parte dos problemas diz respeito a impossibilidade de acesso ao site.
Foto: Reprodução X.

Diversos usuários do YouTube relataram instabilidade na plataforma, na manhã desta sexta-feira (19). 

De acordo com o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram a ser registradas por volta das 9h, com pico às 10h14, quando o sistema contabilizou mais de 2 mil reclamações.

A maior parte dos problemas diz respeito à impossibilidade de acesso ao site, que apresenta uma mensagem de Erro 502. 

 

.

Assuntos Relacionados
Site do youtube apresentando erro

Tecnologia

YouTube caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta sexta (19)

Nas redes sociais, usuários reclamam de problemas no acesso ao site.

Redação Há 42 minutos
Foto de motorista de aplicativo no volante.

PontoPoder

Veículos por aplicativo de Fortaleza poderão ter painel de LED para publicidade; entenda

Matéria aprovada na Câmara Municipal nesta terça-feira (16) prevê instalação de dispositivos para o transporte individual privado de passageiros.

Bruno Leite 16 de Dezembro de 2025
pessoa no celular jogando jogo do tigrinho.

Segurança

Jogo do Tigrinho: Justiça nega que influenciadora denunciada retome conta no Instagram

Paloma é acusada por integrar organização criminosa.

Redação 16 de Dezembro de 2025
Video

Ceará

Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Paulo Roberto Maciel* 15 de Dezembro de 2025
Governador do Ceará Elmano de Freitas em entrevista em estúdio de rádio.

Negócios

Empresa norte-americana tem interesse em construir data center no Ceará, diz Elmano

Segundo Elmano, governo quer realizar missão aos Estados Unidos para prospectar investidores de tecnologia.

Paloma Vargas 15 de Dezembro de 2025
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em entrevista à rádio Verdinha.

Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a ser construído em janeiro

Companhia deve investir R$ 200 bilhões para instalar empreendimento de hiper escala.

Paloma Vargas e Mariana Lemos 15 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o cometa interestelar 3I/ATLAS no centro, com um núcleo brilhante envolto por uma nuvem difusa de tonalidade esverdeada.

Ciência

Novas imagens do cometa interestelar 3I/ATLAS revelam brilho esverdeado

Novas observações feitas no Havaí mostram ele mudou após sua maior aproximação do Sol.

Redação 13 de Dezembro de 2025
foto de pessoa tentando acessar aplicativo do banco Bradesco, que registra problemas.

Tecnologia

Bradesco fora do ar? Usuários apontam instabilidade em app nesta sexta (12)

A falha começou por volta das 6h.

Redação 12 de Dezembro de 2025
Agente de segurança de costas com colete escrito SSPDS.

Segurança

Homens são presos suspeitos de incendiar provedora de internet em Graça

O crime foi cometido após a dupla ameaçar o proprietário da empresa.

Redação 11 de Dezembro de 2025
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação 11 de Dezembro de 2025
1 2 3