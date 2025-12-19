YouTube caiu? Usuários relatam instabilidade da plataforma nesta sexta (19)
Nas redes sociais, usuários reclamam de problemas no acesso ao site.
(Atualizado às 10:44)
Diversos usuários do YouTube relataram instabilidade na plataforma, na manhã desta sexta-feira (19).
De acordo com o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, as notificações começaram a ser registradas por volta das 9h, com pico às 10h14, quando o sistema contabilizou mais de 2 mil reclamações.
A maior parte dos problemas diz respeito à impossibilidade de acesso ao site, que apresenta uma mensagem de Erro 502.
