Ceará e Fortaleza estão entre as maiores folhas salariais da Série B; veja valores
A competição tem início no dia 21 de março de 2026
A Série B promete ser muito acirrada em 2026 com a presença de Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso. Rebaixados da elite nacional, a dupla do futebol cearense chega com a expectativa de contar com as maiores folhas salariais do torneio, o que aumenta a pressão para a volta à 1ª divisão.
Os valores são aproximados e podem variar, mas o Leão caminha para um investimento mensal no elenco de R$ 5 milhões, enquanto o Vovô pode chegar até R$ 4,5 milhões com os atletas. Assim, são os principais investimentos e despontam dentre os favoritos para se inserir nessa disputa do acesso.
Em sequência, os maiores montantes estimados são de Sport e Goiás, ambos com R$ 3,5 milhões. O Diário do Nordeste lista os valores divulgados e também estimados por cada diretoria da Série B.
As equipes do Atlético-GO, Ponte Preta, Novorizontino, Athletic-MG, Botafogo-SP, Operário-PR e São Bernardo não tiveram nenhuma estimativa financeira listada. Veja abaixo o cenário dos clubes. A competição tem início no dia 21 de março e segue até 28 de novembro.
Folhas salariais estimadas para a Série B de 2026
- Fortaleza: R$ 5 milhões
- Ceará: R$ 4,5 milhões
- Sport: R$ 3,5 milhões
- Goiás: R$ 3,5 milhões
- América-MG: R$ 3 milhões
- Náutico: R$ 2,5 milhões
- Criciúma: R$ 2,4 milhões
- Cuiabá: R$ 2,2 milhões
- Vila Nova: R$ 1,6 milhão
- CRB: R$ 1,5 milhão
- Juventude: R$ 1,2 milhão
- Londrina: R$ 1 milhão
- Avaí: R$ 670 mil