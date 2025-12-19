Ceará e Fortaleza estão entre as maiores folhas salariais da Série B; veja valores

A Série B promete ser muito acirrada em 2026 com a presença de Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso. Rebaixados da elite nacional, a dupla do futebol cearense chega com a expectativa de contar com as maiores folhas salariais do torneio, o que aumenta a pressão para a volta à 1ª divisão.

Os valores são aproximados e podem variar, mas o Leão caminha para um investimento mensal no elenco de R$ 5 milhões, enquanto o Vovô pode chegar até R$ 4,5 milhões com os atletas. Assim, são os principais investimentos e despontam dentre os favoritos para se inserir nessa disputa do acesso.

Em sequência, os maiores montantes estimados são de Sport e Goiás, ambos com R$ 3,5 milhões. O Diário do Nordeste lista os valores divulgados e também estimados por cada diretoria da Série B.

As equipes do Atlético-GO, Ponte Preta, Novorizontino, Athletic-MG, Botafogo-SP, Operário-PR e São Bernardo não tiveram nenhuma estimativa financeira listada. Veja abaixo o cenário dos clubes. A competição tem início no dia 21 de março e segue até 28 de novembro.

Folhas salariais estimadas para a Série B de 2026