Ceará e Fortaleza estão entre as maiores folhas salariais da Série B; veja valores

A competição tem início no dia 21 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: Ceará e Fortaleza estão entre os favoritos na luta pelo acesso à Série A
Foto: Davi Rocha / SVM

A Série B promete ser muito acirrada em 2026 com a presença de Ceará e Fortaleza lutando pelo acesso. Rebaixados da elite nacional, a dupla do futebol cearense chega com a expectativa de contar com as maiores folhas salariais do torneio, o que aumenta a pressão para a volta à 1ª divisão.

Os valores são aproximados e podem variar, mas o Leão caminha para um investimento mensal no elenco de R$ 5 milhões, enquanto o Vovô pode chegar até R$ 4,5 milhões com os atletas. Assim, são os principais investimentos e despontam dentre os favoritos para se inserir nessa disputa do acesso.

Em sequência, os maiores montantes estimados são de Sport e Goiás, ambos com R$ 3,5 milhões. O Diário do Nordeste lista os valores divulgados e também estimados por cada diretoria da Série B.

As equipes do Atlético-GO, Ponte Preta, Novorizontino, Athletic-MG, Botafogo-SP, Operário-PR e São Bernardo não tiveram nenhuma estimativa financeira listada. Veja abaixo o cenário dos clubes. A competição tem início no dia 21 de março e segue até 28 de novembro.

Folhas salariais estimadas para a Série B de 2026

  • Fortaleza: R$ 5 milhões
  • Ceará: R$ 4,5 milhões
  • Sport: R$ 3,5 milhões
  • Goiás: R$ 3,5 milhões
  • América-MG: R$ 3 milhões
  • Náutico: R$ 2,5 milhões
  • Criciúma: R$ 2,4 milhões
  • Cuiabá: R$ 2,2 milhões
  • Vila Nova: R$ 1,6 milhão
  • CRB: R$ 1,5 milhão
  • Juventude: R$ 1,2 milhão
  • Londrina: R$ 1 milhão
  • Avaí: R$ 670 mil
