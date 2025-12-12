Diário do Nordeste
Bradesco fora do ar? Usuários apontam instabilidade em app nesta sexta (12)

A falha começou por volta das 6h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:27)
Tecnologia
foto de pessoa tentando acessar aplicativo do banco Bradesco, que registra problemas.
Legenda: Ao acessar os aplicativos, usuários do banco Bradesco estão encontrando um pedido de desculpa pelo problema.
Foto: João Lima Neto/SVM.

Usuários do banco Bradesco estão enfrentando problemas para acessar contas em aplicativos da empresa e fazer transações via Pix, tanto em aparelhos Android como iOS, na manhã desta sexta-feira (12). 

Conforme o Downdetector, serviço que monitora plataformas online, os clientes do banco começaram a sofrer instabilidade no acesso por volta das 6h. Um pico de reclamações ocorreu às 8h36, quando 2.216 usuários registraram falhas no aplicativo do Bradesco.

Por conta da instabilidade no app do banco, termos como "Bradesco fora do ar" e "aplicativo Bradesco fora do ar" registraram um aumento no Google Trends e ganharam repercussão nas redes sociais. 

"O gráfico mostra uma perspectiva dos relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de relatórios por hora do dia. É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia", diz o relatório do Downdetector.

Reclamações

  • 67% - aplicativo pessoa física;
  • 19% - aplicativo Bradesco Net Empresa;
  • 14% - Internet Banking pessoa física.

Usuários relatam instabilidade

Nas redes sociais, diversos clientes da instituição bancária relataram falhas ao acessar o aplicativo. O problema fez com que muitos não conseguissem finalizar compras.

"Terceira sexta seguida que o Bradesco fica instável. Descobri da pior forma possível: abastecendo o carro! Repito: não é a ia que esses bancos perdem marcado para os digitais. Uma vergonha", reclamou um usuário.

"Eu aqui na lanchonete comendo e o Bradesco resolveu não abrir"; "É constrangedor o que esse app faz os clientes passarem. Tive que largar as compras porque o app simplesmente não abre. Nem o app de cartões funcionando. Bradesco, todo mês a mesma coisa? Se for manutenção por que não fazer na madrugada?", questionou outro cliente.

