Laysa é uma mulher branca, tem cabelos lisos e negros. Ela veste um macacão azul da Nasa

Ciência

Laysa Peixoto diz que será 1ª primeira astronauta brasileira a ir para o espaço; conheça a cientista

A jovem disse que representará o Brasil em uma nova era da exploração espacial

Redação 08 de Junho de 2025
Nasa coleta rocha inédita em marte que pode desvendar mistério sobre existência de vida no planeta

Ciência

Nasa coleta rocha inédita em marte que pode desvendar mistério sobre existência de vida no planeta

Detrito é descrito por cientistas como diferente de tudo o que já encontraram no planeta

Redação 25 de Setembro de 2024
imagem do universo com marte em destaque

Ciência

Rara conjunção entre Júpiter e Marte acontece até sexta (16); saiba como observar

Fenômeno acontece a cada 825 dias. A próxima vez será apenas em 2033

Redação 14 de Agosto de 2024
Aranhas em Marte

Ciência

Agência Espacial Europeia registra 'aranhas' em Marte; entenda

Imagens registradas pela instituição mostram formas semelhantes a aracnídeos

Redação 27 de Abril de 2024
foto do helicóptero Ingenuity sobrevoando Marte

Ciência

Nasa perde contato com helicóptero Ingenuity, que sobrevoa Marte

Pequena aeronave foi a primeira a realizar pouso controlado no planeta vermelho

Redação 20 de Janeiro de 2024
Imagem do céu de Marte em tom azulado

Ciência

Rover Perseverance mostra Marte com céu azulado durante pôr do Sol

A cor é resultado das interações da luz solar na atmosfera marciana

Redação 09 de Outubro de 2023
Imagem do planeta Marte

Ciência

Marte está girando mais rápido e especialistas revelam o que pode ser o motivo

Equipe internacional de pesquisadores constatou que o movimento rotacional de Marte fica mais veloz ano após ano

Redação 05 de Outubro de 2023

Ciência

Robô da Nasa encontra matéria orgânica em Marte

O robô foi lançado em 2020 com o objetivo de buscar vestígios de vida

Redação 13 de Julho de 2023
Superfície de Marte

Ciência

Primeira transmissão de Marte ao vivo é exibida por agência europeia; veja imagens

As imagens são compartilhadas em evento comemorativo de 20 anos do lançamento da Mars Espress

Redação 02 de Junho de 2023
Pedra Opala

Ciência

Nasa encontra opala em Marte; pedra preciosa só existe em dois lugares da Terra

A descoberta foi feita na Cratera Gale através do astromóvel rover Curiosity

Redação 13 de Janeiro de 2023
