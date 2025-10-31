A jovem disse que representará o Brasil em uma nova era da exploração espacial
Detrito é descrito por cientistas como diferente de tudo o que já encontraram no planeta
Fenômeno acontece a cada 825 dias. A próxima vez será apenas em 2033
Imagens registradas pela instituição mostram formas semelhantes a aracnídeos
Pequena aeronave foi a primeira a realizar pouso controlado no planeta vermelho
A cor é resultado das interações da luz solar na atmosfera marciana
Equipe internacional de pesquisadores constatou que o movimento rotacional de Marte fica mais veloz ano após ano
O robô foi lançado em 2020 com o objetivo de buscar vestígios de vida
As imagens são compartilhadas em evento comemorativo de 20 anos do lançamento da Mars Espress
A descoberta foi feita na Cratera Gale através do astromóvel rover Curiosity