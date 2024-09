Nasa coleta rocha inédita em marte que pode desvendar mistério sobre existência de vida no planeta

Uma descoberta intrigante foi feita durante uma expedição do rover planetário Perseverance, da Agência Espacial Americana (Nasa). A sonda enviada ao planeta marte em 2020 encontrou uma rocha estranha e diferente de tudo o que os pesquisadores já encontraram no local.

O robô fez a descoberta na última semana, quando procurava por pedras antigas que poderiam ajudar a elucidar a história do “planeta vermelho”. Enquanto conduziam o rover por um terreno plano, nas proximidades da Cratera Jazero, os pesquisadores vislumbraram uma rocha com uma estrutura distinta das demais, o que chamou a atenção.

O time planejou analisar o objeto a partir de uma varredura multiespectral feita com uma câmera Mastcam-Z, já que as primeiras imagens foram captadas em baixa resolução. Por conta da formação inusitada, a pedra foi chamada de “Castelo de Freya”, em referência à deusa nórdica que comandava as guerreiras Valquírias.

Após alguns dias, quando os cientistas analisaram os dados atualizados, a equipe chegou à conclusão que a rocha era realmente especial. Ela tem 20 cm de diâmetro e um padrão com riscas pretas e brancas alternadas. Segundo a Nasa, as teorias sobre sua composição química são limitadas, mas as primeiras interpretações apontam para a possibilidade de processos ígneos e/ou metamórficos terem criado suas riscas.

Como o Castelo de Freya é diferente de todas as rochas da região da Cratera Jazero e adjacências, os pesquisadores acreditam que ela tenha se formado em outro lugar e, possivelmente, rolado para baixo até se estabelecer no terreno plano.

A Nasa afirma que a Perseverance sairá em busca de um afloramento desse novo tipo de rocha para que medidas mais detalhadas possam ser adquiridas.