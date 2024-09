Terra se prepara para 'segunda lua' neste mês de setembro; saiba como observar

O asteroide 2024 PT5, conhecido como "segunda lua", é integrante do cinturão de asteroides Arjuna. Conforme um artigo publicado recentemente no periódico The Research Notes of the AAS, ele se comporta como um satélite temporário, e se aproxima da Terra devido a perturbações gravitacionais provocadas pelo Sol. Em setembro, ele fará companhia para nossa Lua.

Conforme o artigo, o "asteroide 2024 PT5 foi descoberto em 7 de agosto de 2024 pelo Último Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteróides (J. L. Tonry et al. 2018) observado com um instrumento localizado em Sutherland, África do Sul".

Ele deve orbitar a Terra por cerca de dois meses antes de retornar ao cinturão de asteroides Arjuna. Essa "minilua" ficará em órbita entre os dias 29 de setembro até 25 de novembro.

Quando essas miniluas se aproximam da Terra e estão em uma velocidade "reduzida", podem ser capturadas pela gravidade do nosso planeta. É raro que acompanhem a órbita terrestre por mais de um ano.

Como observar a 'segunda lua'?

Apesar de orbitar pela Terra por quase dois meses, o asteroide 2024 PT5 não ficará visível para a maioria das pessoas. Isso porque é muito pequeno para ser detectado por amadores.

No entanto, os especialistas e pesquisadores com equipamentos mais profissionais, poderão acompanhar o fenômeno.

O professor Carlos de la Fuente Marcos, da Universidade Complutense de Madrid, acrescentou que esse asteroide ainda é escuro. “O asteroide é muito pequeno e escuro para ser visto com telescópios ou binóculos amadores. Contudo, ele está dentro da faixa de brilho acessível aos telescópios utilizados por astrônomos profissionais”, afirmou, em entrevista ao site Space.com.