'Cometa do Século' poderá ser visto no Brasil a partir de hoje (15); saiba detalhes

Conhecido como “Cometa do Século” por conta da intensa luminosidade, o cometa C2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) passará a estar visível no céu do Brasil a partir deste domingo (15).

Ao longo das próximas semanas, o corpo celeste irá aumentar gradativamente o nível de visibilidade. Inicialmente, nos próximos dias, será possível vê-lo antes do amanhecer e recomenda-se uso de instrumentos.

Veja também Mundo Mega tsunami foi causado por deslizamento de terra na Groenlândia em 2023; entenda Ciência Eclipse parcial da lua na próxima semana terá transmissão ao vivo; veja onde assistir

Já no fim de setembro, ele terá a visão impedida pela proximidade do Sol. Quando ele se aproximar mais da Terra, em outubro, ele será visível próximo ao pôr do sol. Deve se tornar possível observá-lo, então, sem equipamentos, a olho nu.

O ápice da visibilidade do Cometa do Século deve ocorrer em quatro semanas, no dia 12 de outubro.

O Ceará é um dos locais privilegiados pela posição geográfica próxima à Linha do Equador, com alta possibilidade de observação do fenômeno para os próximos dias.