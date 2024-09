Mega tsunami foi causado por deslizamento de terra na Groenlândia em 2023; entenda

Um mega tsunami causado pelo desprendimento de um pedaço de rocha a 1,2 km de altura causou vibrações de terra que foram sentidas por todo o mundo ao longo de nove dias. O caso, ocorrido em setembro de 2023, foi elucidado por cientistas somente um ano depois.

O fenômeno, ocasionado pelo derretimento acelerado de geleiras, aconteceu na Groenlândia, no Fiorde Dickson.

Apesar do tamanho das ondas causadas pelo impacto do deslizamento de terra — que ultrapassaram 100 metros —, o mega tsunami se limitou territorialmente ao local do fiorde.

O intenso movimento das águas em um espaço restrito, no entanto, foi o que ocasionou as vibrações sísmicas específicas que foram registradas em diferentes pontos do mundo por nove dias. Tais vibrações, à época, não foram compreendidas pela comunidade científica internacional.

A pesquisa para chegar a uma resposta para o ocorrido envolveu cientistas de mais de 15 países. O resultado foi publicado na revista Science nesta semana e envolveu pesquisadores da University College London.