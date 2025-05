Elon Musk começa a se afastar de Casa Branca e afirma que economizou US$160 bilhões no DOGE; entenda

O empresário e homem mais rico do mundo, Elon Musk, se despediu nesta quarta-feira (30), do governo Trump após os 100 primeiros dias do segundo mandato do presidente. Encarregado do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês). Musk disse que economizou U$ 160 bilhões no tempo em que ficou no cargo.

O dono da Tesla afirmou, em conversa com Donald Trump no Salão Oval, que “foi uma honra trabalhar com seu incrível gabinete”, num diálogo com um certo teor de despedida. O presidente americano respondeu, dizendo que deixa as portas abertas para ele retornar futuramente. "Você é bem-vindo. Pode ficar pelo tempo que quiser", disse Trump.

Elon Musk não era remunerado por liderar um departamento do governo americano

Com foco em diminuir a burocracia estatal, e reduzir pela metade o déficit anual dos Estados Unidos, hoje na casa de U$ 1 trilhão, o empresário disse que “muita coisa foi conquistada nesses 100 primeiros dias”, e o que eles fizeram é “mais do que qualquer outro governo conquistou”, afirmou.

Mas o empresário já não era mais visto nos corredores da Casa Branca há um certo tempo. Segundo disse a chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, ao jornal The New York Post, Elon não estava mais “fisicamente presente”, mas ambos tratavam por telefone as demandas do departamento.

Legenda: Elon Musk foi um dos doadores de campanha de Donald Trump durante a campanha do ano passado Foto: AFP

Na semana passada, Musk disse em teleconferência de resultados financeiros da sua fabricante de carros, que seu tempo gasto na gestão do DOGE cairá significativamente a partir de maio, e que ele planeja dedicar apenas um “ou dois dias por semana” a esse trabalho.

“Todos nós queremos agradecer pela sua ajuda. Você realmente se sacrificou muito. Você foi tratado de forma muito injusta”, finalizou Trump, se dirigindo a Musk sobre seu trabalho como conselheiro dele neste mandato.