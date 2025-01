Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e outros techs bilionários comparecem à posse de Trump

Donald Trump toma posse nesta segunda-feira (20) como o 47º presidente dos Estados Unidos. A cerimônia ocorre em Washington (DC) e conta com a presença de vários CEOs de big techs, como Elon Musk, dono do X, da SpaceX e da Tesla, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Mark Zuckerberg, presidente da Meta.

A presença dos empresários é considerada uma "grande mudança" no cerimonial da posse. Isso porque os eventos passados eram, normalmente, reservados para líderes de governos e figuras públicas do meio político.

De acordo com a imprensa estrangeira, é especulada ainda a participação de outros representantes de big techs na posse, como Tim Cook, CEO da Apple; Shou Zi Chew, CEO do TikTok; Sundar Pichai, CEO da empresa proprietária do Google; Sam Altman, CEO da desenvolvedora do ChatGPT, entre outros.

Além de representar o setor de tecnologia, Elon Musk comparece, também, por ter cargo garantido como líder do Departamento de Eficiência Governamental de Trump.

Fundo inaugural da posse

Amazon, Google, Meta e Microsoft foram algumas das empresas que doaram cerca de US$ 1 milhão cada para o fundo inaugural da posse de Trump. O financiamento representa uma aproximação das big techs com o gabinete presidencial e um possível apoio do presidente para as questões regulatórias que envolvem as companhias.