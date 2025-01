Trump fala sobre adiar proibição de TikTok e plataforma anuncia retorno aos EUA

Bate e volta. Após ter operação bloqueada nos Estados Unidos na madrugada deste domingo (19), o TikTok anunciou retorno ao país depois da fala do presidente Donald Trump sobre adiar a proibição da plataforma em solo americano no momento em que tomar posse, nesta segunda-feira (20).

Tudo aconteceu quando usuários conseguiram acessar o aplicativo mesmo quando ele não parecia estar disponível. O comunicado sobre um possível retorno às operações veio na sequência. As informações são do g1.

"Em acordo com nossos provedores de serviço, o TikTok está em processo de restauração do serviço", anuncia o texto. Além disso, a plataforma agradeceu a Trump por "fornecer a clareza e a garantia necessárias aos nossos provedores de serviço de que eles não enfrentarão penalidades [por] fornecer o TikTok a mais de 170 milhões de americanos e permitir que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem".

Por que o TikTok foi bloqueado nos EUA

O governo americano alega que o aplicativo coleta dados confidenciais de usuários do país, pondo em xeque a segurança nacional.

Aprovada pelo Congresso e sancionada por Joe Biden em abril de 2024, a lei que expulsa a plataforma do território americano deu até este domingo (19) para que o serviço chinês encontre um comprador para operar nos EUA. Uma vez não tendo sido cumprido, o acordo aconteceu.

Legenda: Comunicado nas redes sociais de Donald Trump sobre retorno do TikTok e novas ideias para a plataforma nos EUA Foto: Reprodução/Redes sociais

No âmago do processo, está o medo dos Estados Unidos de que a China possa usar as informações de mais de 170 milhões de pessoas para atividades de espionagem. Dona do TikTok, a ByteDance nega a acusação.

EUA donos de 50% do TikTok?

Pelas redes sociais, Trump explicou que a ideia inicial dele é criar a "joint-venture" entre os atuais proprietários do TikTok e novos proprietários. Isso significa que os Estados Unidos obteriam 50% da propriedade da empresa.

"Gostaria que os Estados Unidos tivessem a propriedade de 50%, em uma joint-venture. Ao fazer isso, salvamos o TikTok e o mantemos em boas mãos", publicou o presidente eleito.

Ele também afirmou que emitirá uma ordem executiva nesta segunda-feira (20) para estender o período para que as proibições da lei entrem em vigor.

Segundo o presidente, o decreto permitirá um acordo que "protegeria a segurança nacional" dos EUA e isentará de responsabilidade qualquer "empresa que ajudou a impedir que o TikTok ficasse no escuro".