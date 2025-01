Após explosão do foguete Starship afetar voos comerciais nos EUA, agência suspende lançamento

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) anunciou, nessa sexta-feira (17), que suspendeu o lançamento do foguete Starship, da SpaceX, após a nave sofrer uma "desmontagem rápida não programada" — termo usado pela empresa para se referir a uma explosão.

A FAA explicou que aguarda uma investigação da companhia de Elon Musk sobre as razões de o módulo superior ter se desintegrado sobre o Caribe, durante seu último voo de teste, na quinta-feira (16).

Veja também Ednardo Rodrigues Nova corrida espacial: SpaceX vs Blue Origin Tecnologia Starship da SpaceX explode no espaço e força desvio de rotas de aviões no Atlântico; veja vídeo

Segundo o procedimento instaurado, a SpaceX deverá realizar uma "investigação de acidente". A medida inclui a identificação de qualquer ação corretiva, que a FAA vai revisar antes de determinar que o veículo de lançamento possa voltar a operar.

Antes de apresentar o pedido, a companhia deve comprovar que tomou medidas preventivas e que o acidente não colocou a segurança pública em perigo.

"Não há registro de feridos na população, e a FAA está trabalhando com a SpaceX e as autoridades correspondentes para confirmar os relatos de danos à propriedade pública nas Ilhas Turcas e Caicos", informou a agência.

VOOS DESVIADOS

O órgão acrescentou que, durante o evento, ativou por um breve período um protocolo de "Área de resposta a destroços" para reduzir a velocidade das aeronaves fora da área onde os destroços estavam caindo. Foi preciso também parar aviões no local de partida.

A explosão ocasionou a necessidade de rotas alternativas em voos na região, próximo às ilhas Turks e Caicos, conforme registrado pelo monitor Flight Aware.

"Várias aeronaves solicitaram desvios devido aos baixos níveis de combustível enquanto mantinham-se fora das áreas impactadas", afirmou a FAA.

Veja também Tecnologia Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, coloca foguete em órbita pela primeira vez Tecnologia Advogado de Zuckerberg diz que não representa mais a Meta: 'Machismo tóxico e loucura neonazista'

RECUPRAÇÃO DO PROPULSOR

Apesar da destruição da nave, a SpaceX conseguiu novamente recuperar o propulsor SuperHeavy, marcando mais uma proeza técnica em engenharia aeroespacial da empresa liderada pelo bilionário Elon Musk.

Pela segunda vez desde outubro de 2024, o propulsor foi capturado por braços mecânicos instalados na torre de lançamento após uma descida controlada e precisa.

O pouso ocorreu cerca de sete minutos após o lançamento, às 16h37 locais, na base Starbase, em Boca Chica, Texas, Estados Unidos, arrancando aplausos da equipe que acompanhava a operação. Entretanto, a comemoração foi interrompida com a perda de contato com o estágio superior da Starship.

O lançamento dessa quinta-feira foi o sétimo teste da maior e mais potente nave espacial já construída. A descida e captura do SuperHeavy já haviam sido realizadas com sucesso ano passado, mas falharam no mês seguinte.

Curiosamente, o evento ocorreu no mesmo dia em que a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, realizou o voo inaugural do foguete New Glenn na Flórida, ampliando a competição no setor espacial.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.