Starship da SpaceX explode no espaço e força desvio de rotas de aviões no Atlântico; veja vídeo

A nave Starship, da SpaceX, sofreu uma "desmontagem rápida não programada" — termo usado pela empresa para se referir a uma explosão — e caiu no Atlântico nesta quinta-feira (16). A explosão causou o desvio de rota de vários aviões na região, próximo às ilhas Turks e Caicos, conforme registrado pelo monitor Flight Aware.

Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens de possíveis destroços da Starship em chamas durante a reentrada na atmosfera. (Assista abaixo)

VEJA VÍDEO

Veja também Tecnologia Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, coloca foguete em órbita pela primeira vez Tecnologia Advogado de Zuckerberg diz que não representa mais a Meta: 'Machismo tóxico e loucura neonazista'

Recuperação do propulsor

Apesar da destruição da nave, a SpaceX conseguiu novamente recuperar o propulsor SuperHeavy, marcando mais uma proeza técnica em engenharia aeroespacial da empresa liderada pelo bilionário Elon Musk. Pela segunda vez desde outubro de 2024, o propulsor foi capturado por braços mecânicos instalados na torre de lançamento após uma descida controlada e precisa. (Veja a seguir)

O pouso ocorreu cerca de sete minutos após o lançamento, às 16h37 locais, na base Starbase, em Boca Chica, Texas, Estados Unidos, arrancando aplausos da equipe que acompanhava a operação. Entretanto, a comemoração foi interrompida com a perda de contato com o estágio superior da Starship.

O lançamento dessa quinta-feira foi o sétimo teste da maior e mais potente nave espacial já construída. A descida e captura do SuperHeavy já haviam sido realizadas com sucesso ano passado, mas falharam no mês seguinte. Curiosamente, o evento ocorreu no mesmo dia em que a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, realizou o voo inaugural do foguete New Glenn na Flórida, ampliando a competição no setor espacial.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.