Trump lança criptomoeda movimentando mais de US$ 5 bi em menos de 24h; novidade pega mercado de surpresa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou sua própria criptomoeda na noite dessa sexta-feira (17). A $TRUMP é uma “moeda meme”, ou seja, não tem utilidade econômica e frequentemente é considerada um ativo meramente especulativo.

A nova moeda subiu para US$ 6 bilhões – cerca de R$ 36 bilhões – em valor de mercado, na tarde deste sábado (18), com a maior parte dela em posse do republicano. A $TRUMP era negociada a US$ 30,48, com salto de 369% em seu valor nas 24 horas até às 15h15, no horário de Brasília.

O site $TRUMP diz que 80% da “moeda meme” é de propriedade da CIC Digital, afiliada da Trump Organization, e de uma entidade co-proprietária da CIC, chamada de Fight Fight Fight.

O republicano declarou $TRUMP como sua moeda oficial nas redes sociais. Várias outras da marca Trump estão no mercado. No entanto, nenhuma conta com o aval do político.

O lançamento ocorre pouco antes da posse de Trump, marcada para segunda-feira (20). O mercado especula que ele emitirá ordens executivas sobre bitcoin e a indústria de criptografia logo no início do mandato.

Espera-se que ele adote um toque regulatório mais leve. Durante a campanha, Trump também disse que criaria uma reserva estratégica de bitcoin.

O bitcoin era negociado em queda de 0,54%, a US$ 103.897,60, nas 24 horas até às 15h15, após ter subido a US$ 105.865,22, mais cedo neste sábado (18), devido aos relatos de iminentes ordens executivas de Trump sobre o bitcoin.

REAÇÃO DO MERCADO

Nas horas que se seguiram ao lançamento de "Trump", a comunidade cripto questionou a legitimidade do novo ativo e sua conexão com o próximo chefe da Casa Branca. Alguns temeram uma fraude, como já ocorreu no universo das "moedas meme".

Entretanto, o fato de os anúncios terem sido publicados nas contas oficiais do republicano e que uma das empresas por trás do projeto, a CIC Digital LLC, já ter sido usada por Donald Trump para vender NFTs (Non Fungible Tokens, ativos digitais), acabaram acalmando o mercado.

Seguiu-se, então, uma valorização-relâmpago da moeda digital, levando a capitalização total de unidades em circulação a quase seis bilhões de dólares.

Donald Trump e a companhia Fight Fight Fight LLC não se pronunciaram sobre os possíveis lucros que a operação vai gerar para os criadores.

O QUE SÃO MOEDAS MEME?

As "moedas meme" são criptoativos que visam a capitalizar o entusiasmo popular em torno de uma pessoa, um movimento ou um fenômeno viral na Internet.

A "moeda meme" não tem nenhuma utilidade econômica ou transacional e frequentemente é considerada um ativo meramente especulativo.

"Este meme de Trump celebra um líder que nunca se rende, sem importar a situação", explica o site web oficial do projeto, em alusão à tentativa de homicídio frustrado contra o candidato republicano, em julho do ano passado.