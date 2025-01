Que horas será a posse de Trump? Saiba como assistir e quais brasileiros irão ao evento

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse para o segundo mandato nesta segunda-feira (20). Devido à previsão de temperaturas abaixo de 0 °C, a solenidade acontecerá na parte interna do Capitólio, na capital Washington, pela primeira vez na história. Tradicionalmente, ela ocorreria na área aberta, conhecida como National Mall.

O evento começará com uma cerimônia religiosa na Igreja de St. John's. Na sequência, a solenidade de posse tem início com apresentações municiais e discursos, a partir das 11h30, pelo horário de Brasília.

Depois, será o momento de Donald Trump e o vice-presidente, J.D. Vance, prestarem o juramento, seguido pelo discurso inaugural do presidente. Então, os dois seguirão para a Casa Branca em um desfile, saindo do Capitólio.

Onde assistir

As emissoras estadunidenses, como CNN, NBC, CBS e Fox News, transmitirão a posse nesta segunda, conforme o jornal Folha de S. Paulo.

Brasileiros que desejarem acompanhar o evento podem o fazer, gratuitamente, pelo canal C-Span, especializado na cobertura da Casa Branca, que também transmite a cerimônia no YouTube, a partir das 9h no horário de Brasília.(Assista abaixo)

Acompanhe a posse de Trump

Quais brasileiros participam do evento

A cerimônia terá a presença de integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de parlamentares brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá ao evento, e o governo brasileiro será representado por Maria Luiza Viotti, embaixadora do País em Washington.

Bolsonaro não irá por estar com o passaporte retido pela investigação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A defesa do ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução do documento, mas teve o pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

A esposa do político, Michelle Bolsonaro (PL), vai ao evento, assim como o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Além deles, 19 deputados federais confirmaram à agência Estadão Conteúdo que estarão presentes na posse, além do senador Jorge Seif (PL-SC). O número é menor do que os 39 parlamentares de oposição que manifestaram interesse em comparecer ao evento.

Nenhum dos parlamentares está em missão oficial como representante do Poder Legislativo. Dessa forma, os custos com translado e diárias não foram arcados com recursos públicos. Abaixo, confira a lista de parlamentarem que confirmaram presença na cerimônia.

Veja a lista:

Deputado Adilson Barroso (PL-SP);

Deputada Bia Kicis (PL-DF);

Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB);

Deputado Capitão Alden (PL-BA);

Deputada Carla Zambelli (PL-SP);

Deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO);

Deputada Coronel Fernanda (PL-MT);

Deputado Coronel Ulysses (União Brasil-AC);

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP);

Deputado Giovani Cherini (PL-RS);

Deputado Joaquim Passarinho (PL-PA);

Senador Jorge Seif (PL-SC);

Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP);

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS);

Deputado Marcos Pollon (PL-MS);

Deputado Maurício do Vôlei (PL-MG);

Deputado Mauricio Marcon (Podemos-RS);

Deputado Messias Donato (Republicanos-ES);

Deputado Sargento Gonçalves (PL-RN);

Deputada Silvia Waiãpi (PL-AP);

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

