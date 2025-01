Posse de Trump está prevista para esta segunda-feira (20); veja como será

Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20). Devido ao frio, pela primeira vez em 40 anos, a solenidade irá acontecer dentro do Capitólio — tradicionalmente ela ocorre na área aberta conhecida como National Mall.

A solenidade deve ter a presença de representares de outros países, lideranças do Partido Republicanos, além de empresários e celebridades. O atual presidente dos EUA, Joe Biden, a vice Kamala Harris — candidata derrotada por Trump em 2024 — também confirmaram presença.

O dia começará com uma cerimônia religiosa na Igreja de St. John's. Na sequência, a solenidade de posse tem início com apresentações municiais e discursos, a partir das 11h30, pelo horário de Brasília.

Na sequência, Donald Trump e o vice-presidente, J.D. Vance, irão prestar o juramento e o presidente dará o discurso inaugural.

Os dois seguem para a Casa Branca em um desfile, saindo do Capitólio. Além disso, estão previstos três bailes de gala inaugurais na cidade de Washington, capital dos EUA.

Os três bailes não serão isolados. Desde o sábado (18), devem acontecer, pelo menos, 18 festas de gala na cidade durante o fim de semana.

As festas não são os únicos eventos previstos para a véspera da posse de Donald Trump. Neste domingo (19), será realizado o comício "Make America Great Again Victory Rally", evento com estilo de campanha para os apoiadores de Trump.

Presença na posse

Entre os líderes mundiais que confirmaram presença na posse de Trump estão o presidente da Argentina, Javier Milei, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Contudo, alguns recusaram o convite, como Viktor Orbán, da Hungria, e Xi Jinping, da China. O presidente Lula (PT) não foi convidado para a posse. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, irá representar o governo brasileiro no evento.

Quem deve ter lugar de honra na solenidade de posse, ao lado do primeiro escalão do governo Trump, são os presidentes da Tesla, Elon Musk, da Amazon, Jeff Bezos, e da Meta, Mark Zuckerberg.

Segundo a NBC News, as três empresas doaram US$ 1 milhão para a realização do evento.