Marte está girando mais rápido e especialistas revelam o que pode ser o motivo

Marte está girando mais depressa em seu eixo e os cientistas têm pesquisado, mas ainda não possuem certeza do que está causando isso. A agência espacial norte-americana Nasa informou, em agosto deste ano, que especialistas têm analisado dados do módulo InSight para rastrear a velocidade de rotação do planeta.

Eles descobriram que a duração de um dia no Planeta Vermelho diminuiu uma fração de milissegundo a cada ano porque ele está girando mais rápido.

Existe, atualmente, uma teoria do que pode ser a causa dessa maior rapidez. Os pesquisadores acreditam que ela pode ocorrer devido ao acúmulo de gelo nas calotas polares ou em locais onde as massas de terra se elevam após serem soterradas pelo gelo — também conhecido como recuperação pós-glacial.

Até agora, essas mudanças na rotação não haviam sido detectadas porque não existia medição tão precisa quanto a registrada pelo módulo InSight, que parou de operar este ano após completar seu período estendido de missão. “É muito legal poder obter esta medição mais recente, com tanta precisão”, disse o investigador-chefe da InSight, Bruce Banerdt.

Os cientistas dizem que a descoberta do aumento da duração do dia em Marte vai contribuir para conhecer melhor o planeta e a sua evolução passada. “Há muito tempo que estou envolvido em esforços para levar uma estação geofísica como a InSight para Marte, e resultados como este fazem valer a pena todas essas décadas de trabalho”, acrescentou.