Veja datas e horários das fases da lua no mês de outubro de 2023

Todos os meses, a Lua apresenta novas formas de acordo com os estágios de iluminação do satélite que vimos desde a Terra - são as fases da Lua.

A fase representa o quanto da face iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. São quatro as fases principais da Lua:

Lua nova;

Lua crescente;

Lua cheia;

Minguante.

Este mês de outubro começou com uma Lua Cheia - que começou ainda em setembro - e vai terminar com uma nova Lua Cheia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou calendário com dias e horários em que as fases começam neste novo mês. Confira:

Lua minguante - dia 6 de outubro, às 10h47

Lua nova - 14 de outubro, às 14h55

Lua crescente - 22 de outubro, à 00h29

Lua cheia - 28 de outubro, às 17h24