'Lua da Colheita': veja fotos do fenômeno pelo mundo

A 'Lua da Colheita' surpreendeu moradores de diversas cidades do mundo na noite desta sexta-feira (29). O satélite ganhou um aspecto brilhante e cheio.

Segundo a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), o termo "Lua da Colheita" surgiu no Hemisfério Norte. Antes da eletricidade, a luz refletida pelo astro ajudava os agricultores a realizar colheitas durante a noite.

Professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues explica que a “Lua da Colheita” não é um fenômeno, como muitos pensam. O evento é apenas da primeira lua cheia após o equinócio de outono na porção norte do planeta, que, neste ano, ocorreu no último dia 23.

VEJA FOTOS DA 'LUA DA COLHEITA' NO MUNDO

Legenda: A 'Lua da Colheita' também pôde ser vista do Kuwait Foto: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Legenda: A 'Lua da Colheita' ganhou aspecto avermelhado na Austrália Foto: DAVID GRAY / AFP

Legenda: O termo "Lua da Colheita" foi criado no Hemisfério Norte Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP

Legenda: Em Nova Dehli, a 'Lua da Colheita' foi vista brilhante Foto: VIJAY MATHUR / AFP