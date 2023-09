Eclipse solar com 'anel de fogo' em outubro poderá ser visto em cidades do interior do CE; lista

No dia 14 de outubro de 2023, acontecerá um eclipse anular do sol, ou seja, o astro apresentará um anel de luz após ser encoberto pela lua. No Ceará, cidades da região do Cariri terão as melhores vistas do fenômeno.

Ednardo Rodrigues, doutor e professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, explica que os eclipses solares sempre acontecem na fase da Lua nova, pois esta deve ficar na frente do Sol. Porém, o fenômeno não ocorre todos os meses por causa da inclinação da órbita da Lua.

O último eclipse solar que pode ser visto no estado do Ceará foi em 2017. À época, ele foi parcial, ou seja, encobriu apenas uma parte do Sol.

Já no eclipse anular de outubro, a Lua ficará exatamente na frente do Sol e, ao seu redor observaremos um anel de luz. Para isto ocorrer, a sombra da Lua passará pelo Cariri cearense, podendo ser contemplada principalmente na cidade do Crato.

Anel de fogo?

Embora seja conhecida como "anel de fogo", essa terminologia é incorreta porque o sol não é feito de fogo, explica Ednardo Rodrigues. "Para ter combustão, é necessário oxigênio, que é escasso no Sol", afirma.

Por isso, o mais correto é referir-se a ele como "anel de luz".

Onde e que horas ver o eclipse?

Dentre as cidades localizadas dentro da zona de máxima anularidade, ou seja, onde o fenômeno será melhor observado no Ceará, estão:

Crato

Juazeiro do Norte

Iguatu

Tauá

Santana do Cariri

Farias Brito

Antonina do Norte

Assaré

Campos Sales

Tarrafas

Outras localidades próximas também poderão ser contempladas. No restante do estado, o eclipse será parcial, não sendo possível visualizar o anel de luz.

Está previsto para a Lua começar a encobrir o Sol às 15h26min. O máximo encobrimento deve ocorrer às 16h45min, e o término às 17h30min.

Segundo o professor, o próximo eclipse com essas características só acontecerá no Ceará em 2067.