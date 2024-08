Rara conjunção entre Júpiter e Marte acontece até sexta (16); saiba como observar

Amantes da astronomia podem testemunhar um evento raro até a próxima sexta-feira (16). Trata-se do alinhamento planetário entre Júpiter e Marte, que proporciona uma impressão visual de quase toque entre os planetas. Essa aproximação acontece a cada 825 dias, e a próxima vez em que os planetas estarão nessa condição será apenas em 2033.

Segundo o Observatório Nacional, esse fenômeno ocorre devido a um alinhamento temporário entre a Terra, Marte e Júpiter, produzindo essa conjunção vista a partir do nosso planeta.

Por estar mais próximo da Terra, Marte tem um movimento aparente maior e parece estar cada vez mais próximo de Júpiter no céu. Até a sexta (16), essa proximidade será menor que 1 grau e, nesta quarta-feira (14), a separação aparente entre o planeta vermelho e o gigante gasoso será a menor do período.

Legenda: Ambos os planetas são facilmente observados a olho nu no período da madrugada Foto: Divulgação Observatório Nacional

Como observar?

Ambos os planetas são facilmente observados a olho nu e é fácil identificá-los, ainda conforme o Observatório. Para observar os dois planetas em conjunção, basta olhar para a porção leste do céu (lado onde o Sol nasce), a partir das 2h30 até eles desaparecerem de vista, ao amanhecer.

Júpiter será o astro mais brilhante nesta parte do céu e Marte será o astro vermelho mais próximo de Júpiter. O melhor horário para admirar a conjunção é entre 4h45 e 5h15 da madrugada, quando ambos estarão mais alto no céu e a luz aurora ainda não interfere.

Embora pareçam quase se tocar, a proximidade é apenas efeito de perspectiva, uma vez que Marte e Júpiter estarão na realidade separados por uma distância no espaço em torno de 575 milhões de km.

Marte é o quarto planeta em distância ao Sol, sendo um planeta rochoso, com metade do tamanho do nosso e sua órbita está relativamente mais próxima da Terra. Júpiter, por outro lado, é um planeta da parte mais externa; um gigante gasoso situado cerca de 3,5 vezes mais longe do Sol do que Marte.