Primeira transmissão de Marte ao vivo é exibida por agência europeia; veja imagens

A primeira transmissão de Marte ao vivo será exibida pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) nesta sexta-feira (2). Conforme O GLOBO, as imagens mostrarão o planeta por um novo ângulo, como forma de comemoração ao aniversário de 20 anos do lançamento da Mars Espress.

Essa missão conseguiu registrar a superfície marciana de forma tridimensional, ampliando os detalhes que se sabia sobre o planeta. As imagens vão ser transmitidas pela hashtag #MarsLIVE no canal da ESA no YouTube e no Twitter.

James Godfrey Gerente de operações da ESA "Normalmente, vemos imagens de Marte e sabemos que elas foram tiradas dias antes. Estou animado para ver Marte como ele está agora, o mais próximo possível de um 'agora' marciano!"

Desafios da transmissão ao vivo

A ESA relatou que a transmissão é desafiadora porque muitas imagens captadas são feitas por espaçonaves sem contato direto com a Terra. Há também um intervalo de aproximadamente 17 minutos para a luz das imagens chegarem ao nosso planeta.

Os dados são armazenados até serem enviados para transmissão, demorando cerca de 3 a 22 minutos.

"Observe que nunca tentamos algo assim antes, portanto, os tempos exatos de viagem dos sinais no solo permanecem um pouco incertos", detalhou a agência em comunicado oficial.

Brilho de marte

Em entrevista à CNN dos Estados Unidos, o cientista da ESA, Colin Wilson, declarou que as estrelas não devem ficar visíveis no fundo das imagens por conta do brilho de Marte.

No ângulo da captação, os astros ao redor vão estar escurecidos.