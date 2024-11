Esposa de Maurício Kubrusly relata que demência do marido piorou desde a gravação de documentário

A arquiteta Beatriz Goulart, de 63 anos, mulher do jornalista Maurício Kubrusly, relatou a dificuldade de reviver a trajetória da doença do marido ao assistir ao documentário, cuja estreia está marcada para o dia 4, na Globoplay.

Em entrevista ao jornal O Globo, nesse sábado (23), ela informou que a demência de Kubrusly se agravou. No período das gravações, no fim do ano passado, ele já não lia nem escrevia e, atualmente, fala ainda menos.

Contudo, ela ponderou que a qualidade de vida jornalista tem evoluído com tratamento à base de canabidiol. . “A evolução da demência tem em altos e baixos. Mas ele já esteve pior e a consciência que tem de si mesmo continua iluminada”, disse ao jornal.

Sobre o documentário

Legenda: Produção deve estrear em dezembro Foto: Zé Paulo Cardeal/TV Globo

A produção contará a trajetória de vida do jornalista e apresentador que, em 2023, foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença degenerativa sem cura.

Intitulado "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", o documentário é assinado por Evelyn Kuriki e Caio Cavechini e produzido pelo Jornalismo da Globo. O longa mostrará detalhes da vida pessoal e profissional do repórter conhecido pelo quadro "Me Leva, Brasil".

Com 77 anos, o jornalista vive uma rotina pacata e reclusa com a esposa, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar no sul da Bahia. Em agosto de 2023, ele foi homenageado pelo Fantástico em uma série de reportagens que celebrou os 50 anos do programa.

O que é a Demência frontotemporal?

Classificada como conjunto de doenças caracterizadas pela perda progressiva de neurônios. A condição é a mesma que atinge o ator americano Bruce Willis, de 69 anos.