História do 'Seu Lunga' e a trajetória de Maurício Kubrusly são relembradas no 'Fantástico'

O "Fantástico" seguiu com especial de 50 anos do programa na edição exibida nesse domingo (20). Diferentes quadros famosos do dominical foram lembrados. Um dos mais memoráveis foi o "Me Leva, Brasil", estreado pelo jornalista Maurício Kubrusly em janeiro do ano 2000.

Maurício Kubrusly percorria o país para encontrar curiosos personagens. Uma das histórias citadas no programa foi a do cearense "Seu Lunga".

O personagem de Juazeiro do Norte, no Ceará, ficou conhecido por ser o homem mais ignorante do país. Com respostas rápidas e ácidas, ele não aceitava perguntas óbvias.

No "Fantástico" de domingo, o trabalho do Maurício Kubrusly foi exaltado pelos colegas da TV Globo.

"Maurício Kubrusly merece todas as nossas homenagens, não só pelo 'Me Leva Brasil', mas o 'Me Leva Brasil' meio que abriga toda essa obra enorme desse grande jornalista", declarou Pedro Bial.

Maurício Kubrusly foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT)

Legenda: Programa revelou diagnóstico de DFT de jornalista Foto: Reprodução/TV Globo

Durante exibição do "Fantástico", o programa revelou a atual situação de saúde do jornalista Maurício Kubrusly. Hoje, ele vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o cachorro da família.

Maurício Kubrusly deixou para trás São Paulo para mergulhar na natureza. Há alguns anos, ele foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT).

"A memória se foi, mas permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", relatou o "Fantástico".