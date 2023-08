Eduardo Faustini, ex-repórter secreto do Fantástico, mostra rosto na televisão pela primeira vez

O jornalista investigativo Eduardo Faustini preservou a imagem por décadas, mas revelou o próprio rosto pela primeira vez na televisão, neste domingo (20), durante exibição de especial de 50 anos do Fantástico.

Faustini sempre teve a sua identidade preservada para conseguir apurar as reportagens de forma discreta. Ele era o responsável por trabalhos como a série "Cadê o dinheiro que estava aqui?", exibida pelo Fantástico desde 2014, com denúncias sobre irregularidades em municípios.

"As pessoas fazem muita confusão achando que eu não mostro o meu rosto pra me proteger. Mas, na realidade, eu nunca mostrei meu rosto para proteger o meu trabalho. Porque o fato de eu não ser conhecido me possibilitou fazer muitas matérias de infiltração, de frequentar lugares sem ser reconhecido. E agora eu acho que já está na hora de descansar um pouco. Eu não tenho mais por que me esconder", declarou.

Legenda: Faustini investigou e denunciou escândalos de corrupção sem nunca mostrar o rosto e preservando até mesmo a sua identidade

O ex-repórter secreto já tinha aberto uma exceção sobre sua imagem ao publicar uma homenagem à Glória Maria no dia do falecimento da jornalista. Foi a primeira vez que muitos dos seguidores viram o rosto de Faustini. "Foto histórica em todos os sentidos. Dois ícones inspiradores".

O jornalista deixou o Fantástico em 2021, após corte de equipe, mas retornou à emissora ano passado como integrante do Linha Direta.